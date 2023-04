Ex-Argentinien-Teamchef Sampaoli neuer Flamengo-Trainer

Der brasilianische Traditionsverein Flamengo Rio de Janeiro hat den früheren argentinischen Fußball-Nationalcoach Jorge Sampaoli als neuen Trainer verpflichtet.

Der 63-Jährige erhalte einen Vertrag bis Ende kommenden Jahres, teilte der amtierende Copa-Libertadores-Champion am Freitag mit. Zuletzt hatte Sampaoli den spanischen Erstligisten FC Sevilla trainiert. Allerdings war es ihm nicht gelungen, den sechsfachen Europacupsieger aus der unteren Tabellenhälfte herauszuführen.

Der Argentinier hatte erst im Oktober vergangenen Jahres Julen Lopetegui als Trainer abgelöst. Sampaoli begann seine Trainer-Karriere nach einer frühen Verletzung als Spieler in Peru. Von 2012 bis 2016 trainierte er die Auswahl von Chile, die er 2015 zum ersten Titelgewinn bei der Südamerika-Meisterschaft Copa America führte. Von 2017 bis 2018 war er Nationalcoach in Argentinien, dann trainierte er in Brasilien den FC Santos und Atlético Mineiro. Danach heuerte er in Frankreich bei Olympique Marseille an, bevor er schließlich nach Sevilla wechselte.

(APA)

Beitragsbild: Imago