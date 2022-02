Ex-Arsenal-Star unterschreibt Vertrag in Dänemark

Der ehemalige englische Nationalspieler und langjährige Arsenal-Profi Jack Wilshere hat einen neuen Verein gefunden. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler unterzeichnete beim dänischen Klub Aarhus GF einen Vertrag bis Sommer plus Option auf eine weitere Saison. Wilshere war nach einem halbjährigen Engagement beim AFC Bournemouth seit letztem Sommer vereinslos.

„Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich nach einer schwierigen Zeit wieder durchstarten muss, und diese Gelegenheit hat mir die AGF geboten“, sagte Wilshere über seine Entscheidung. Der 34-fache Nationalspieler hat für Bournemouth 17 Pflichtspiele absolviert. Davor hatte er es bei West Ham in zwei Saisons auf nur 20 Einsätzen gebracht. Die meisten Spiele seiner Laufbahn machte er für Arsenal (198).

Bild: Imago