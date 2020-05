Ex-Austria-Coach Bjelica vor Engagement bei türkischem Topklub

via

via Sky Sport Austria

Nach dem Ende seiner Zeit bei Dinamo Zagreb ist der frühere Austria- und WAC-Coach Nenad Bjelica nur wenige Wochen später beim türkischen Topklub Fenerbahce Istanbul im Gespräch.

Sein langjähriger Co-Trainer Rene Poms bestätigte in der “Krone” den Kontakt zwischen Bjelica und Fenerbahce. “Es gibt Gespräche und es wird verhandelt. Nenad ist bei Fenerbahce Wunschkandidat”, sagte er.

Der gebürtige Steirer begleitete Bjelica schon bei seinen Stationen beim WAC, der Austria, Spezia Calcio, Lech Posen und zuletzt bei Dinamo Zagreb als Co-Trainer.

“Fans hoffen, dass wir kommen”

Bei den heißblütigen türkischen Anhängern scheint eine mögliche Verpflichtung Bjelicas jedenfalls auf viel Zustimmung zu stoßen. “Fenerbahce-Fans schreiben mir aber schon auf Instagram, dass sie hoffen, dass wir kommen”, verriet Poms.

Besonders Bjelicas Auftritte mit Dinamo Zagreb gegen Fenerbahce in der Saison 2018/19 scheinen einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Damals siegte Zagreb in der Europa-League-Gruppenphase mit 4:1 gegen die Türken und holte in Istanbul ein beachtliches 0:0.

Artikelbild: GEPA