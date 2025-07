Ex-Austria-Coach Wimmer holt ÖFB-Kicker zu Jahn Regensburg

Seit Anfang Juli ist der ehemalige Austria-Wien-Coach Michael Wimmer neuer Cheftrainer beim deutschen Drittligisten Jahn Regensburg. Wenige Tage später gab der Verein nun die Verpflichtung des Vorarlbergers Leo Mätzler bekannt.

Der Verteidiger trainierte nach seinen Vertragsende bei Austria Lustenau bereits in dieser Woche als Probespieler bei Jahn Regensburg mit und konnte Trainer Wimmer von einer Verpflichtung überzeugen. In Regensburg erhält Mätzler einen Vertrag über zwei Jahre.

Mätzler: „Eine tolle Chance für mich“

„Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zum SSV Jahn geklappt hat. In der ersten Trainingswoche habe ich vielversprechende Einblicke in die Mannschaft und in den Verein gewinnen können und bin nun voller Tatendrang. Es ist eine tolle Chance für mich, diese will ich nutzen. Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich einleben und mich einbringen“, sagte Mätzler.

Der 23-Jährige kann im Dress von Austria Lustenau auf die Erfahrung von 18 Bundesliga-Einsätzen in der Saison 2023/24 zurückblicken. Mätzler absolvierte zudem vier Länderspiele für Österreichs U21-Nationalteam.

Bild: Imago