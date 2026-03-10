Ex-Austria-Coach Wimmer wird Co-Trainer bei Holstein Kiel

Chefcoach Michael Wimmer verlässt auf eigenen Wunsch den Drittligisten SSV Jahn Regensburg und wird Co-Trainer beim deutschen Zweitligisten Holstein Kiel.

Das gaben beide Klubs am Dienstag bekannt. In Kiel wird der ehemalige Austria Wien-Trainer nun Assistent von Tim Walter, beide hatten 2019 bereits für wenige Monate gemeinsam beim VfB Stuttgart gearbeitet.

„Es war bereits mit der Verpflichtung von Tim geplant, Michael Wimmer mit einzubinden“, sagt Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe. Walter hatte den Job bei Holstein am 24. Februar angetreten. Walter erklärte, er schätze Wimmers „akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz und bei der Gegneranalyse“.

Laut Regensburg hatte der zu Saisonbeginn verpflichtete Wimmer zuletzt „wiederholt“ den Wunsch geäußert, den Jahn zu verlassen. „Der SSV hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst“, sagte Geschäftsführer Philipp Hausner.

Raychouni übernimmt in Regensburg

Regensburg belegt nach dem Abstieg aus der 2. Deutschen Bundesliga und schwierigem Saisonstart derzeit den 14. Platz. „Bis auf Weiteres“ werde Co-Trainer Munier Raychouni das Training übernehmen, teilte der Jahn mit: „Die Befassung mit einer Neubesetzung der Position des Chef-Trainers beginnt unmittelbar.“

(SID)

Beitragsbild: Imago