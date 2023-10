Ex-Austria-Star Suttner feiert Comeback bei Heimatverein

Der frühere Austria-Verteidiger Markus Suttner hat sein Comeback auf dem Fußballplatz gefeiert. Aufgrund von großen Personalsorgen bei seinem Heimatverein SK Wullersdorf (Gebietsliga Nord/Nordwest) sprang der 36-Jährige ein – und führte das Team direkt zum ersten Saisonsieg.

Zuletzt stand Suttner im Jahr 2001 für Wullersdorf auf dem Feld. Nun kehrte der Defensivspieler für das Spiel gegen Muckendorf in den Kader zurück, da in der Abwehr akuter Personalmangel bestand. Alireza Habibi und Marko Micanovic trafen 2:0-Erfolg für die abstiegsgefährdeten Wullersdorfer.

„In der Abwehr bei Wullersdorf waren ja alle verletzt, deshalb haben sie mich gefragt, ob ich helfen kann. Es ist sich jetzt ausgegangen, hat gut geklappt und dem Verein auch etwas gebracht. Von daher war es eine runde Sache“, sagte Suttner gegenüber der NÖN.

Suttner-Comeback keine „einmalige Geschichte“

Suttner, mittlerweile bei seinem Ex-Klub Austria Wien in der B2B-Partner-Akquise & -Betreuung tätig, wird nicht dauerhaft nach Wullersdorf zurückkehren. „Eine einmalige Geschichte war es trotzdem nicht. Wenn ich mich fit fühle und es zeitlich passt, werden wir das schon machen“, sagte der 36-Jährige jedoch und deutete somit weitere Einsätze in Zukunft an.

Nicht nur Suttner feierte zuletzt sein Comeback für Wullersdorf. Auch Vereins-Obmann Markus Semmelmeyer stand Mitte September aufgrund der Personalsituation mit fast 50 Jahren neuerlich zwischen den Pfosten. Auch der ehemalige Bundesliga-Goalie Szabolcs Safar absolvierte bereits einige Partien für den Verein. Der 49-Jährige spielte vor seinem Karriereende zwischen 2017 und 2019 für Wullersdorf.

Gegen Muckendorf standen die beiden ehemaligen Austria-Kicker dann gemeinsam auf dem Feld. „Es war das erste und wahrscheinlich einzige Mal, dass Sutti und Safar gemeinsam für uns gespielt haben, weil Szabolcs hilft uns ja wirklich nur aus. Dass es dann so gut ausgeht, ist schon fast kitschig“, sagte Obmann Semmelmeyer.

Bild: GEPA