Ex-Austrianer Asllani explodiert in Elversberg – Hoffenheim kämpft um Verlängerung

Der ehemalige Austrianer Fisnik Asllani sorgt in der 2. deutschen Bundesliga aktuell für Furore – bereits 17 Tore und fünf Vorlagen gelangen dem Angreifer für seinen Leihklub SV Elversberg.

Asllani ist derzeit von der TSG 1899 Hoffenheim an den deutschen Zweitligisten ausgeliehen. Christian Ilzer und Andreas Schicker planen laut Sky-Informationen für die kommende Saison fest mit dem 22-Jährigen.

Sein Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2026 und soll schnellstmöglich verlängert werden. Die Leihe nach Elversberg wird mit Saisonende enden.

Asllani lässt Elversberg vom Aufstieg träumen

Anders als bei seiner Leihe nach Wien-Favoriten im vergangenen Jahr hat Asllani in der aktuellen Saison den Durchbruch geschafft. Auch dank den Toren des Kosovaren liegt Elversberg nach dem 29. Spieltag überraschend auf dem Relegationsplatz und mischt im Aufstiegsrennen mit.

Am vergangenen Wochenende gelang Elversberg ein beeindruckender 3:1-Auswärtssieg bei Hannover 96, Asllani erzielte einen Triplepack. „Es ist einer der schönsten Tage meines Lebens“, meinte der Stürmer nach dem Spiel im Sky-Interview.

HIGHLIGHTS | Hannover 96 – SV Elversberg | 29. Spieltag

Asllani bei Austria Wien nur Mitläufer

Dabei verlief Asllanis Jahr in Österreich weniger erfolgreich. In der Spielzeit 2023/24 traf der gebürtige Berliner in 21 Pflichtspielen nur fünfmal für die Wiener Austria.

Zum unumstrittenen Stammpersonal gehörte Asllani bei den Veilchen nie. Zudem warf eine Sehnenverletzung den Offensivspieler im Frühjahr zurück. Die Leihe lief zum Ende der vergangenen Saison aus.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Sky-Info: Hoffenheim verhandelt mit Angreifer über neuen Vertrag

Nun steht der talentierte Angreifer vor dem nächsten Karriereschritt. Nach zwei Leihen (Anm. d. Red. zu Austria Wien & Elversberg) soll Asllani in der kommenden Saison in der deutschen Bundesliga Fuß fassen.

Die Gespräche über ein neues Arbeitspapier in Hoffenheim laufen laut Sky-Infos bereits. Schon im Winter sollen mehrere Vereine, unter anderem Union Berlin, bei Asllani angeklopft haben.

Mit Gift Orban, Adam Hlozek und Youngster Max Moerstedt ist die Ilzer-Elf im Sturmzentrum momentan namhaft besetzt. Hinzu kommen mit Haris Tabakovic und Erencan Yardımcı zwei weitere Stürmer mit Österreich-Vergangenheit.

„Einer der schönsten Tage meines Lebens“ – Asllani nach Dreierpack

(Red.)

Bild: Imago