Ex-Austrianer Asllani mit Doppelpack: HSV stolpert in Elversberg

Der Hamburger SV hat in der 2. deutschen Bundesliga einen herben Dämpfer kassiert. Nach zuletzt fünf überzeugenden Spielen ohne Niederlage stolperte der HSV, wie schon in der Vorsaison, bei der SV Elversberg. Das Team von Trainer Steffen Baumgart verlor 2:4 (1:1) und verpasste den Sprung auf die Aufstiegsplätze.

Zwar lieferte auch im zweiten Spiel nach dem Verletzungsschock um Torjäger Robert Glatzel, der monatelang ausfällt, Davie Selke und traf früh zur Führung (6.). Doch Elversbergs Fisnik Asllani drehte die Partie mit einem Doppelpack (41./53.), Sturmpartner Luca Schnellbacher erhöhte (63.). Robin Fellhauer (90.+6) setzte den Schlusspunkt. Selkes zweites Tor kam zu spät (83.), zudem sah Jonas Meffert die Gelb-Rote Karte (84.). Die Saarländer verkürzen somit in der Tabelle den Rückstand auf die Hamburger auf lediglich zwei Punkte.

Van Wonderens Heimpremiere: Schalke verliert gegen Fürth

Die Krise von Schalke 04 verschärft sich auch unter Kees van Wonderen immer mehr. Der abgestürzte Traditionsklub verlor am Samstag nach einer insgesamt schwachen Vorstellung bei der Heimpremiere des neuen Trainers in Unterzahl mit 3:4 (1:3) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Es droht am Sonntag der Fall auf Relegationsplatz 16.

Max Grüger (32.), Paul Seguin (78.) und Taylan Bulut (90.+2) trafen für Schalke, doch die Aufholjagd kam zu spät. Innenverteidiger Felipe Sanchez schwächte sein Team zudem mit Gelb-Rot (48.).

Roberto Massimo (23./39.), Damian Michalski (27.) und Noel Futkeu (62.) erzielten die Treffer der Fürther, bei denen Interimscoach Leonard Haas einen gelungenen Einstand feierte. Nach dem 0:4-Heimdebakel im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg hatte sich das Kleeblatt von Trainer Alexander Zorniger und dem langjährigen Manager Rachid Azzouzi getrennt.

Erste Saisonniederlage für Karlsruhe

Der Karlsruher SC hat seine erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner unterlag Hertha BSC mit 1:3 (1:1) und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Ibrahim Maza (9.), Dayevaisio Zeefuik (49.) und Florian Niederlechner (58.) erzielten die Treffer der Gäste, die damit bis auf zwei Punkte an den KSC heranrückten. Die Gastgeber kamen durch Budu Siwsiwadse (45.+3) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Marvin Wanitzek (30.) verschoss zuvor einen Foulelfmeter.

(SID) / Bild: Imago