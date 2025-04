Ex-Austrianer Asllani mit Dreierpack: Elversberg träumt von der Bundesliga

Dank Ex-Austrianer Fisnik Asllani darf die SV Elversberg mehr denn je vom sensationellen Aufstieg in die deutsche Bundesliga träumen. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen gewann am 29. Spieltag der 2. Liga trotz Rückstand völlig verdient 3:1 (0:1) im Verfolgerduell bei Hannover 96.

Dreierpacker Asllani traf in der 55., 78. sowie in der achten Minute der Nachspielzeit für die Elversberger. Es waren die Saisontore Nummer 15, 16 und 17 für den ehemaligen Austria-Wien-Angreifer. Phil Neumann (12.) erzielte die Führung für die Niedersachsen, die auch im fünften Anlauf ihren ersten Pflichtspielsieg gegen die Saarländer verpassten. Überschattet wurde das Spiel durch die mutmaßlich schwere Verletzung des Hannoveraners Jessic Ngankam in der Nachspielzeit.

Magdeburg enttäuscht in Ulm

Der 1. FC Magdeburg hat die Patzer der Konkurrenz im Aufstiegsrennen nicht genutzt. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz unterlag beim Tabellenvorletzten SSV Ulm 0:1 (0:1) und verpasste es, näher an Spitzenreiter Hamburger SV und dessen Verfolger 1. FC Köln heranzurücken. Ulm schöpft hingegen im Abstiegskampf nach dem Tor von Semir Telalovic (17.) neue Hoffnung.

Siegesserie gerissen: Hertha holt Punkt gegen Darmstadt

Die Siegesserie von Hertha BSC ist gerissen. Die Berliner kamen nach einem Rückstand noch zu einem 1:1 (0:0) gegen Darmstadt 98, sie verpassten jedoch den vierten Erfolg nacheinander. Dank eines Eigentores des Darmstädters Aleksander Vukotic (62.) holte sich die Hertha immerhin einen Punkt.

In der Tabelle stecken beide Teams im Niemandsland fest, die Berliner hatten sich durch ihren jüngsten Lauf der gröbsten Abstiegssorgen entledigt. Auch die Darmstädter, die einen Punkt weniger als die Berliner haben, können bereits für ein weiteres Jahr in der 2. Liga planen.

(SID) / Bild: Imago