Ex-Austrianer Braunöder vor Como-Abschied

Ex-Austrianer Matthias Braunöder steht vor einem Abschied vom italienischen Erstligisten Como. Für den 23-Jährigen geht es laut übereinstimmenden Medienberichten in die Serie B.

Wie unter anderem Sky Sport Italia berichtet, wechselt der ÖFB-Legionär leihweise zum italienischen Zweitligisten Bari. Der neue Verein des ehemaligen ÖFB-Nachwuchsteamspielers hat sich zudem eine Kaufoption gesichert, bei Aufstieg in die Serie A wandelt sich diese zu einer Kaufpflicht.

Braunöder wechselte im Jänner 2024 leihweise von der Wiener Austria zu Como. Mit dem ÖFB-Legionär als Stammspieler fixierte Como in der zweiten Saisonhälfte 2023/24 den Aufstieg in die Serie A.

Danach verpflichteten die Italiener den Mittelfeldspieler im Sommer 2024 für etwa 1,5 Millionen Euro (laut transfermarkt.at) fest. In der obersten Spielklasse wurde der Braunöder jedoch zum Rotationsspieler degradiert. Auf lediglich 355 Einsatzminuten in neun Pflichtspielen kam der 23-Jährige in der abgelaufenen Saison, Tore oder Assists gelangen ihm keine.

Bild: Imago