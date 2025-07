Ex-Austrianer Martel trifft Entscheidung über seine Zukunft

Eric Martel, der in der Saison 2020/21 per Leihe für die Wiener Austria spielte, plant im Sommer weder einen Abschied vom 1. FC Köln noch eine Vertragsverlängerung – sehr zum Missfallen des Klubs.

„Ich habe keine Ambitionen hier weg zu gehen“, wurde der 23-Jährige am Donnerstag von Bild und kicker zitiert: „Der FC würde gerne mit mir verlängern. Ich habe gesagt, dass ich die Hinrunde erst mal abwarten will.“

Für den Bundesliga-Aufsteiger ist Martels Vertragssituation kompliziert: Der defensive Mittelfeldspieler ist nur noch für die anstehende Saison an den FC gebunden, danach kann er ablösefrei gehen. Einen Transfererlös kann der Klub damit nur noch in diesem Sommer erzielen. Die gewünschte Lösung wäre aber ohnehin eine Verlängerung mit Martel, der die deutsche U21 bei der zurückliegenden EM in der Slowakei als Kapitän bis ins Finale geführt hatte.

Martel sieht in dieser Sache aber keinen Zeitdruck. „Ich will schauen, wie sich das Ganze hier jetzt entwickelt. Dann werden wir uns noch mal zusammensetzen und darüber reden“, sagte er. Eine Verlängerung zu einem spätere Zeitpunkt schließe er nicht aus: „Es muss mir persönlich einfach ein gutes Gefühl geben. Wir haben auf vielen Positionen sehr viele neue Leute, einen neuen Trainer – ich muss einfach spüren, dass sich hier etwas entwickelt, dass wir erfolgreichen Fußball spielen.“ Nach dem Aufstieg hatte Trainer Lukas Kwasniok beim FC übernommen.

(skysport.de) Foto: Imago