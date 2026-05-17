Ex-Austrianer Martel verlässt Köln
Die Entscheidung ist gefallen. Was Sky Sport bereits berichtet hat, ist nun offiziell. Mittelfeldspieler Eric Martel hat dem 1. FC Köln mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.
„Gestern war mein letztes Spiel im Trikot des 1. FC Köln, und ich möchte mich bei euch sowie bei allen Beteiligten des Vereins von Herzen für diese besondere Zeit bedanken“, schrieb der ehemalige Austrianer auf Instagram.
Auch der FC äußerte sich: „Wir standen mit Eric in den vergangenen Wochen und Monaten in engem, regelmäßigem Austausch und haben ihm ein faires sowie wertschätzendes Angebot unterbreitet. Am Freitag hat er uns darüber informiert, dass er dieses nicht annehmen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen möchte“, wird Geschäftsführer Thomas Kessler auf der Vereinsseite zitiert. „Das respektieren wir. Wir bedanken uns bei Eric ausdrücklich für seinen Einsatz in den zurückliegenden vier Jahren beim 1. FC Köln und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“
Wie Sky Sport bereits in der vergangenen Woche berichtete, ist der VfL Wolfsburg an einer ablösefreien Verpflichtung Martels interessiert.
Martel lehnt neues Angebot ab
Martel hatte bereits Ende 2025 ein Angebot zur Vertragsverlängerung in Köln vorliegen. Dieses nahm er nicht an. Auch ein neues Angebot für eine Verlängerung sagte der 24-Jährige nun ab.
Martel wechselte 2022 für 1,2 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC. Seitdem bestritt er für die Kölner 134 Pflichtspiele. Dabei erzielte Martel acht Tore und bereitete fünf weitere vor. Zuvor spielte der Deutsche in der Saison 2021/22 auf Leihbasis bei Austria Wien. In Österreich gelangen ihm in 29 Ligaspielen zwei Treffer.
(Marlon Irlbacher & Patrick Berger – skysport.de)
Bild: Imago