Ex-Austrianer Martel verlässt Köln

„Gestern war mein letztes Spiel im Trikot des 1. FC Köln, und ich möchte mich bei euch sowie bei allen Beteiligten des Vereins von Herzen für diese besondere Zeit bedanken“, schrieb der ehemalige Austrianer auf Instagram.

Auch der FC äußerte sich: „Wir standen mit Eric in den vergangenen Wochen und Monaten in engem, regelmäßigem Austausch und haben ihm ein faires sowie wertschätzendes Angebot unterbreitet. Am Freitag hat er uns darüber informiert, dass er dieses nicht annehmen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen möchte“, wird Geschäftsführer Thomas Kessler auf der Vereinsseite zitiert. „Das respektieren wir. Wir bedanken uns bei Eric ausdrücklich für seinen Einsatz in den zurückliegenden vier Jahren beim 1. FC Köln und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“

Wie Sky Sport bereits in der vergangenen Woche berichtete, ist der VfL Wolfsburg an einer ablösefreien Verpflichtung Martels interessiert.