Ex-Austrianer Martel vor Wechsel zu Liga-Konkurrent

Der 24-jährige Mittelfeldspieler bleibt der Bundesliga erhalten, verlässt den NRW-Klub allerdings, um den nächsten Karriereschritt gehen zu können. Dass Eric Martel den 1. FC Köln verlassen wird, ist spätestens seit dem Wochenende kein Geheimnis mehr.

Jetzt ist auch klar, wohin es ihn zieht. Der 24-Jährige steht vor einem ablösefreien Wechsel zu Mainz 05, auch der Kölner Stadtanzeigerberichtet darüber.

Nach Sky Sport Informationen absolviert der Mittelfeldspieler bereits heute seinen Medizincheck. Martel war seit 2022 in Köln und kam in der vergangenen Saison in 31 Spielen zum Einsatz. Der Effzeh hätte den Vertrag mit dem ehemaligen U21-Nationalspieler gerne verlängert. Martel selbst strebt jedoch den nächsten Schritt seiner Karriere an.

Martel in der Saison 2021/22 auf Leihbasis in Österreich

Der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert und Trainer Urs Fischer konnten den Deutschen zu einem Vertrag bis 2029 überzeugen, obwohl dieser auch andere Optionen gehabt hätte. Bis zuletzt war auch noch der VfL Wolfsburg im Rennen dabei.

Martel wechselte 2022 für 1,2 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC. Seitdem bestritt er für die Kölner 134 Pflichtspiele. Dabei erzielte Martel acht Tore und bereitete fünf weitere vor. Zuvor spielte der Deutsche in der Saison 2021/22 auf Leihbasis bei Austria Wien. In Österreich gelangen ihm in 29 Ligaspielen zwei Treffer.

(skysport.de)/Betragsbild: Imago