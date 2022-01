Ex-Austrianer Simkovic kehrt nach Österreich zurück

via

via Sky Sport Austria

Tomas Simkovic ist nach acht Jahren im Ausland wieder zurück in Österreich. Der 34-Jährige wechselt ablösefrei vom lettischen Meister FK RFS in die Regionalliga Ost zum First Vienna FC. Bei den Wienern unterschreibt Simkovic einen Vertrag bis Sommer 2023.

Der Ex-Austrianer wechselte 2014 von den Veilchen nach Kasachstan zu Tobol Kostanay. Nach weiteren Stationen in Kasachstan und Litauen spielte er zuletzt in Lettland bei FK RFS zusammen mit Kevin Friesenbichler. Bei den Letten konnte der Mittelfeldspieler einen Meistertitel und zwei Cup-Erfolge bejubeln.

„Wir sind froh, dass wir uns mit Tomas Simkovic für die kommenden Aufgaben im Frühjahr in der Offensive verstärken konnten. Mit Tomas verpflichten wir viel Erfahrung und Qualität, was dem Team mit Sicherheit helfen wird unsere Ziele im Jahr 2022 zu erreichen“, sagt Viennas Sportdirektor Markus Katzer.

Beitragsbild: GEPA