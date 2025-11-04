Ex-Barca-Profi vor Rückkehr nach England

Der FC Southampton steht nach Informationen von Sky Sports News kurz davor, Mittelfeldspieler Oriol Romeu erneut unter Vertrag zu nehmen.

Der 34-Jährige soll am Dienstag seinen Medizincheck absolvieren. Romeu ist nach der einvernehmlichen Auflösung seines Vertrags beim FC Barcelona seit dem Sommer vereinslos.

Romeu bestritt zwischen 2015 und 2022 über 250 Spiele für Southampton in der Premier League, bevor er zum FC Girona gewechselt ist. Mittlerweile spielen die „Saints“ in der zweiten englischen Liga.

(Red.)

Bild: Imago