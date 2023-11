Ex-Bayern-Star heuert wohl in Brasilien an

Der ehemalige Bayern-Star Luiz Gustavo denkt offenbar auch im fortgeschrittenen Fußballalter von 36 Jahren noch nicht daran, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Wie der brasilianische TV-Sender Globo Esporte berichtet, steht der Mittelfeldakteur unmittelbar vor einer Unterschrift beim FC Sao Paulo.

Gustavo, der aktuell vereinslos ist, spielte zuletzt bis Sommer bei Al-Nassr in Saudi-Arabien. Zuvor war er in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul und in Frankreich bei Olympique Marseille aktiv.

In der Bundesliga war der Linksfuß von 2007 bis 2017 für die TSG Hoffenheim, den FC Bayern sowie den VfL Wolfsburg aktiv. Größter Erfolg des 40-maligen brasilianischen Nationalspielers war der Gewinn der Champions League 2013 mit den Münchnern. Mit der Selecao gewann der 1,87m große Gustavo im selben Jahr den Confed Cup. In Sao Paulo soll er nun einen Kontrakt über eine Saison erhalten.

(skysport.de) / Bild: Imago