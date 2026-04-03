Ex-Bayern-Star Rodriguez im Krankenhaus

Schreck für einen ehemaligen Bayern-Star: James Rodriguez (34) musste nach dem Freundschaftsspiel zwischen Kolumbien und Frankreich (1:3) drei Tage in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Grund: Schwere Dehydrierung. Das gab der kolumbianische Fußballverband bekannt.

Rodriguez, der zwischen 2017 und 2019 für Bayern München gespielt hatte, war am Sonntag in Landover (US-Bundesstaat Maryland) nach 63 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er zuvor sehr träge gewirkt hatte. Der Torschützenkönig der WM 2014 „zeigte Symptome einer schweren Dehydrierung, die einen Krankenhausaufenthalt in den letzten 72 Stunden erforderlich machten“, erklärte der Verband. Rodriguez wurde in ein Krankenhaus in Minnesota gebracht, wo er mittlerweile für den MLS-Klub Minnesota United spielt, „zur präventiven klinischen Überwachung und Genesung“.

Gut zwei Monate vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada – Kolumbien trifft in Gruppe K auf Usbekistan, die Demokratische Republik Kongo und Portugal – wachsen damit weiter die Zweifel an der Fitness von Rodriguez, der nach seiner starken WM 2014 zu Real Madrid gewechselt war. Nationaltrainer Nestor Lorenzo wurde zuletzt dafür kritisiert, dass Rodriguez trotz mangelnder Spielpraxis immer noch so eine tragende Rolle im Nationalteam erhält.

Wegen der zu erwartenden Hitze bei der WM soll bei allen 104 Partien nach 22 beziehungsweise nach 67 Minuten eine dreiminütige Pause eingelegt werden, damit die Profis etwas trinken können. Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA hatte es solche Trinkpausen in zahlreichen Partien gegeben.

(SID)/Beitragsbild: Imago