Ex-Bullen-Trainer Marsch: „Salzburg hat immer eine Chance in der Champions League“

via

via Sky Sport Austria

Ex-Salzburg Trainer Jesse Marsch hat vorgemacht, was die „Bullen“ am Mittwoch erreichen wollen: Am dritten Spieltag der Premier League konnte er mit seinem Verein Leeds United den FC Chelsea schlagen. Im Sky-Interview spricht er über seine Ex-Vereine Leipzig und Salzburg und schätzt die Chancen der Mozartstädter gegen den Londoner Großklub ein.