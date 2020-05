Ex-Bundesliga-Profi Hadzic: “Will meine Profikarriere in Österreich beenden”

Anel Hadzic war bei der ersten WM-Teilnahme Bosnien-Herzegowinas im Jahr 2014 Teil des Kaders. In der österreichischen Bundesliga lief der mittlerweile 30-Jährige für die SV Ried und SK Sturm Graz auf. Nach Stationen in der Türkei und Ungarn ist Hadzic seit April vereinslos. Im Interview mit transfermarkt.at spricht der Ex-Bundesliga Kicker über seine Zukunft und blickt auf seine Jahre in Österreich zurück.

Nach über drei Jahren endete Ende April für Anel Hadzic das Kapitel MOL Fehervar FC. Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte Hadzic in der österreichischen Bundesliga. Zwischen 2007 und 2013 spielte der defensive Mittelfeldspieler für die SV Ried, ehe er im Juli 2013 zum SK Sturm Graz wechselte. Auf seine Zeit in Österreich blickt Hadzic positiv zurück: “Die Zeit war sehr schön, auch wegen dem Pokalsieg und tollen Europacupspielen.” Mit der SV Ried gewann er in der Saison 2010/11 den ÖFB-Cup.

Aufgrund seiner aktuellen Situation scheint eine Rückkehr in die tipico Bundesliga nicht ausgeschlossen, zumindest ein Karriereende kann sich Anel Hadzic in Österreich vorstellen. “Ich bin dem Land für alles sehr dankbar, was es mir ermöglicht hat. Hier habe ich meine Profikarriere begonnen und hier will ich sie auch beenden.”

“Es war keine Entscheidung gegen Österreich, sondern eine für Bosnien”

Obwohl Anel Hadzic für die U 21-Mannschaft von Österreich auflief, bestritt er kein Spiel für das A-Team. Der ehemalige U 21-Teamspieler Österreichs entschied sich nämlich für Bosnien zu spielen. “Es war keine Entscheidung gegen Österreich, sondern eine für Bosnien. Für mich war schon immer klar, dass ich nur für ein A-Team spielen will und das war Bosnien. Meine Liebe zu dem Land ist zu groß, um nicht für Bosnien zu spielen.”

Bei der Weltmeisterschaft 2014 stand Hadzic in Bosniens WM-Kader. Im Gruppenspiel gegen den Iran kam er von Beginn an zum Einsatz.

Quelle: transfermarkt.at

Bild: GEPA