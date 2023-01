Ex-Bundesliga-Profi setzt Karriere in der Landesliga fort

via

via Sky Sport Austria

Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit dockt Ex-Bundesliga-Profi Michael Lercher in der oberösterreichischen Landesliga an: Der 27-jährige Außenverteidiger schließt sich Herbstmeister ASKÖ Oedt an.

Der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler stand bis Sommer 2022 bei Fußball-Bundesligist SV Ried unter Vertrag. Für Ried und zuvor Mattersburg absolvierte Lercher insgesamt 71 Spiele in der Bundesliga. Zudem kommen 56 Partien in der 2. Liga für den FC Wacker Innsbruck.

„Wir hatten auf der Linksverteidigerposition Bedarf. Da waren wir im Herbst nur einfach besetzt. Wir sind froh, dass uns dieser Transfer gelungen ist“, erklärt Oedts Sektionsleiter Markus Müller gegenüber „Ligaportal“. In Oedt trifft Lercher auf einen alten Bekannten. Bereits zwischen 2017 und 2018 arbeitete der Linksfuß beim SV Mattersburg mit Gerald Baumgartner zusammen, der bei den Oberösterreichern aktuell als Sportlicher Leiter fungiert.

Bild: GEPA