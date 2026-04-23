Ex-BVB-Trainer Edin Terzic wird Trainer von Athletic Bilbao

Edin Terzic übernimmt kommende Saison bei Athletic Bilbao als Cheftrainer. Sky Sport berichtete bereits Ende März in Transfer Update – die Show, dass der ehemalige Coach des BVB Top-Kandidat beim baskischen Klub ist. Jetzt gibt es die Einigung.

Edin Terzic übernimmt im Sommer das Cheftrainer-Amt bei Athletic Bilbao. Der 43-Jährige erhält einen Vertrag bis 2028. Die Verkündung wird zeitnah erfolgen. Er soll der Wunschkandidat von Bilbaos Präsident Jon Uriarte gewesen sein.

Terzic hatte nach Informationen von Sky Sport mehrere Anfragen. Doch das Bilbao-Projekt hat den ehemaligen Dortmunder Trainer überzeugt. Terzic wird die Nachfolge von Ernesto Valverde antreten, dessen Vertrag einvernehmlich nicht verlängert wird.

Bilbao ist achtmaliger spanischer Meister

Der DFB-Pokalsieger von 2021 ist der zweite deutsche Trainer der Vereinsgeschichte nach Jupp Heynckes, der die Basken einst zweimal trainiert hatte (1992 – 1994 und 2001 – 2003).

Athletic Bilbao schielt in dieser Saison noch auf eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb. In LaLiga rangieren die Basken nach 32 Spielen auf Platz neun. Mit 41 Punkten liegt der achtmalige spanische Meister nur drei Zähler hinter dem sechstplatzierten FC Getafe, der einen Startplatz in der Conference League berechtigt.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago