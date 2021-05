Ex-FIFA-Schiri Plautz klärt auf: Bei diesen Szenen hätte auch der VAR nicht eingegriffen

Am vergangenen Sonntag gab es in den Spielen der Meistergruppe in der Tipico Bundesliga einige strittige Szenen. Die Sehnsucht nach dem Video Assistant Referee (VAR) wird immer größer. Ab der kommenden Saison wird der VAR auch in der Tipico Bundesliga eingeführt.

Vor der 30. Runde haben wir mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Konrad Plautz gesprochen, um die Frage zu klären, ob im Falle der Szenen vom Wochenende, der VAR überhaupt eingegriffen hätte. Plautz ist der Sprecher der Projektgruppe im ÖFB.

Die 30. Runde der Tipico Bundesliga gibt es JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X Traumpass kannst du die Spiele bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen!