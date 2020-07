Ex-Hartberg-Profi Flecker vor Bundesliga-Rückkehr

via

via Sky Sport Austria

Mit der Vertragsverlängerung von Trainer Markus Schopp hat der TSV Hartberg eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt. Nun scheint auch in die Kaderplanung für die kommende Saison Schwung hineinzukommen. Florian Flecker könnte nach einem Jahr bei Union Berlin wieder zum TSV zurückkehren.

Wie die “Kleine Zeitung” berichtet arbeitet der TSV Hartberg an einer Rückholaktion von Florian Flecker. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei in die Deutsche Bundesliga zu Union Berlin. Bei den Berlinern kam Flecker jedoch keine einzige Minute zum Einsatz. Sechs Mal stand der 24-Jährige im Kader der Unioner.

Dementsprechend steht der Offensivspieler nach nur einem Jahr in Berlin bereits wieder vor dem Abschied. Sein ehemaliger Verein, der TSV Hartberg, ist an einer Rückholaktion interessiert, wie Erich Korherr gegenüber der “Kleinen Zeitung” bestätigte. Bislang sei aber lediglich ein Interesse – dass sich die Steirer bereits in Gesprächen befinden sollen, “stimmt nicht”, sagte der Sportlicher Leiter des TSV Hartberg.

Bild: GEPA