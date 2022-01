Ex-Kapfenberg-Profi Mensah kehrt nach Österreich zurück

via

via Sky Sport Austria

Der FC Blau-Weiß Linz gab am Montag die Verpflichtung von Paul Mensah bekannt. Der ehemalige Kapfenberg-Kicker unterschreibt bei den Linzern einen Vertrag bis Juni 2023 mit der Option für ein weiteres Jahr.

Der 22-jährige gebürtige Ghanese kam im Sommer 2018 aus seiner Heimat nach Österreich und sorgte in Kapfenberg früh für Furore. In drei Spielzeiten bei den Steirern absolvierte Mensah 73 Zweitligapartien, in denen er 16 Tore erzielte. Mensah wechselte danach zu Botosani nach Rumänien, wurde dort aber nie glücklich.

Nun schlug Blau-Weiß Linz zu und sicherte sich die Dienste von Paul Mensah bis Juni 2023 mit der Option für ein weiteres Jahr.

Bild: GEPA