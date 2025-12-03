Ex-Klagenfurt-Keeper Spari fehlt St. Pauli mehrere Monate

Simon Spari vom FC St. Pauli steht vor einer langen Zwangspause.

Der Steirer erlitt in der Vorwoche im Training eine Ruptur am Syndesmoseband und wurde am Montag in München operiert. „Der 23-Jährige wird dem Team damit mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen“, teilte der deutsche Fußball-Bundesligist mit. Der Tormann war im Sommer von Austria Klagenfurt zu St. Pauli gewechselt, brachte es bei den Hamburgern bisher aber noch auf keinen Pflichtspieleinsatz.

(APA) Foto: Imago