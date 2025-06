Ex-LASK-Keeper wechselt zur Admira

Admira Wacker gab am Freitag die Verpflichtung von Clemens Steinbauer bekannt. Der 22-jährige Torhüter wechselt vom Bundesligist LASK in die Südstadt und verstärkt ab sofort das Tormannteam des Zweitligisten.

Steinbauer spielte in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Mitte für die LASK Amateure und zeigte konstant mit starken Leistungen auf. In Linz gehörte er außerdem dem Profitrainingskader an.

Admira-Sportdirektor Ralf Muhr sagt zur Verpflichtung: „Mit Clemens verstärken wir unser Tormannteam mit einem jungen, hochveranlagten österreichischen Torwart. Nach zahlreichen Top-Leistungen in der Regionalliga Mitte sowohl in Deutschlandsberg als auch bei den LASK-Amateuren hat er sich den nächsten Entwicklungsschritt mehr als verdient. Zudem kennt er Jörg, unseren erfahrenen Winterzugang, aus gemeinsamen Linzer Zeiten, wo Clemens ja auch dem starken Profitrainingskader angehört hat. Sehr erfreulich, dass es mit dem Transfer in die Südstadt nun geklappt hat!“

(Red./Admira Wacker) / Foto: GEPA