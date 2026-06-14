Ex-LASK-Profi trifft: Japan holt Remis gegen Niederlande

Die Niederlande und Japan trennen sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Gruppe F mit 2:2.

Virgil van Dijk bringt die Niederländer kurz nach der Pause in Führung (51.), doch der ehemalige LASK-Profi Keito Nakamura gleicht nur wenige Minuten später aus (57.). Crysencio Summerville stellt in der 64. Minute erneut auf 2:1 für die „Elftal“, ehe Daichi Kamada kurz vor Schluss (89.) den späten Ausgleich für Japan erzielt.

Damit müssen sich die Niederländer zum WM-Auftakt mit einem Punkt begnügen, während Japan sich dank der späten Aufholjagd über ein Remis freuen darf.