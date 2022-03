Ex-LASK-Spieler Klauss wechselt in die USA

via

via Sky Sport Austria

Ex-LASK-Stürmer Joao Klauss wird im Sommer Europa verlässen und ein neues Kapitel in den USA beginnen. Der 25-Jährige schließt sich ab Sommer St. Louis City SC an.

Klauss unterschreibt in St. Louis einen Dreieinhalbjahres-Vertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Aktuell ist der Stürmer von der TSG Hoffenheim an den belgischen Klub VV St. Truiden verliehen. Ab Juli 2022 wird Klauss bei St. Louis als „designated Player“ unter Vertrag stehen. Klauss wird damit mehr Geld verdienen, als es das MLS-Reglement zulässt.

St. Louis spielt aktuell noch nicht in der MLS. Am 20. August 2019 gab die MLS bekannt, dass St. Louis als 28. Franchise der Liga beitreten wird und voraussichtlich in der Saison 2022 den Spielbetrieb aufnehmen wird. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird der Einstieg auf die Saison 2023 verschoben.

Von Januar 2019 bis August 2020 stürmte Klauss für den LASK. In 64 Pflichtspielen für die Linzer erzielte Klauss 24 Treffer.

Bild: Imago