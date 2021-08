Ex-LASK-Stürmer Eggestein vor Wechsel nach Belgien

via

via Sky Sport Austria

Johannes Eggestein vom Zweitligisten Werder Bremen steht vor einem Wechsel zum belgischen Erstligisten Royal Antwerpen.

Nach Informationen des Multimediaportals Deichstube deutet sich bei den Verhandlungen der beiden Clubs eine Einigung an. Die finanziell stark angeschlagenen Bremer erhoffen sich von dem Transfer des 23-Jährigen zum Europa-League-Teilnehmer eine Einnahme in Millionenhöhe.

In der Vorsaison war Eggestein an den LASK verliehen. Für die Oberösterreicher kam er in 39 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 20 Treffer.

Bild: GEPA