Ex-LASK-Stürmer trifft: GAK verliert Testspiel

Der GAK muss sich zum Start des Trainingslagers in Unterschützen im Testspiel dem FK Vojvodina Novi Sad mit 1:2 geschlagen geben.

Der serbische Erstligist ging bereits in der 14. Spielminute durch Ex-LASK-Akteur Ibrahim Mustapha in Führung. In der 69. Minute erhöhten die Gäste durch Lazar Nikolic auf 2:0. Der GAK verkürzte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch auf 1:2 – getroffen hat Neuzugang Ramiz Harakaté.

Mit dabei waren zudem die GAK-Neuzugänge Tobias Koch und Tim Paumgartner.

(Red.) / Bild: GEPA