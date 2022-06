Ex-Liverpool-Stürmer kritisiert Mane-Wechsel zum FC Bayern scharf

via

Der unmittelbar bevorstehende Transfer von Sadio Mane zum FC Bayern sorgt in Liverpool für Unmut. Ex-Reds-Angreifer Dean Saunders zeigt für den Wechsel keinerlei Verständnis und übt herbe Kritik.

„Nichts gegen den Klub (FC Bayern, Anm. d. Red.), es ist ein hervorragender Verein. Aber die Liga ist bei weitem keine Herausforderung für Mane“, betonte Saunders beim Sportradiosender Talksport. Der 30-jährige Senegalese steht nach Sky Informationen unmittelbar vor einem Wechsel zu den Bayern.

Am Freitag haben sich die Münchner mit dem FC Liverpool auf eine Ablösesumme von knapp unter 40 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt. Mane soll bei dem Bayern nach dem Medizincheck, den er nach Sky Informationen am Dienstag absolvieren wird, einen Dreijahresvertrag unterzeichnen.

Saunders übt herbe Kritik

Saunders zeigt für den Wechsel jedoch keinerlei Verständnis: „Er (Mane) wird sich in den Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für die Bayern im dritten Gang spielen und die zwei besten Jahre seines Fußballer-Lebens ruinieren.“

Der Waliser ist sich sicher, dass Mane viele Tore für die Münchener erzielen wird: „Sie gewinnen jede Woche 5:0, nur ein Team kann die Liga gewinnen.“ Die Bundesliga-Titel werden für Mane nur eine verhältnismäßig geringe Bedeutung haben, meint Saunders: „Wenn er am Ende seiner Karriere sagt: ‚Schauen Sie meinen Trophäen-Schrank an‘, werden die deutschen Meistermedaillen ganz hinten stehen.“

„Er war nicht aufzuhalten“

Der 57-jährige Saunders, der für die Reds 25 Tore in 61 Einsätzen erzielt hat, kann nicht glauben, dass Mane den Klub nach sechs Jahren verlassen wird. „Ich weiß nicht, wie es soweit kommen konnte“, sagte er und weiter: „Er ist 30 Jahre alt. Die letzten sechs Monate waren seine besten hier in Liverpool. Er war nicht aufzuhalten.“

An diese Leistungen soll und muss Mane nun in München anknüpfen, doch klar ist: Während die Bundesliga nach dem offiziellen Vollzug um eine Attraktion reicher wird, verlieren die Reds eines ihrer Gesichter der letzten Jahre. Der Frust sitzt folglich tief – auch bei LFC-Legende Jamie Carragher: „Es geht mein Lieblings-Liverpool-Spieler dieser Ära. Starke Leistungen, keine Verletzungen, Trophäen sowie Tore in Hülle und Fülle“, schrieb er auf Twitter und würdigte Mane noch einmal: „Eine echte Liverpool-Legende. Vielen Dank Sadio.“

