Ex-Lustenau-Präsident Nagel: „Habe es mir anders vorgestellt“

via

via Sky Sport Austria

Drei Jahre nach dem Verlassen der Austria Lustenau gibt Ex-Austria Lustenau-Präsident Hubert Nagel wieder einmal ein Interview. Der Vorarlberger gilt als Lustenauer Legende, der den Verein während seiner langen Amtszeit durch und durch gelebt hat. Im Sky-Interview erklärt Nagel, weshalb es zum Bruch kam, seine Differenzen mit Akteuren im Verein und seine Einschätzungen zum aktuellen Team und Trainer in Lustenau.

„Ehrlicherweise, ich hätte mir natürlich was anderes gewünscht und vorgestellt. Es sind gewisse Dinge, die man nicht so einfach wegstecken kann. Damit muss ich leben und ich sage immer, wenn ich alles im Vorhinein gewusst hätte, ich meine 30 Jahre für die Austria, es tut mir keine Sekunde leid. Es waren viel mehr schöne Momente,“ so Nagel.