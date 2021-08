Ex-ManCity-Goalie Hart wechselt zu Celtic

Neue Aufgabe für einen langjährigen Schlussmann von England und Manchester City: Joe Hart wechselt nach Schottland und wird künftig für den Celtic FC spielen.

Der 75-fache Teamspieler verlässt damit Tottenham und wagt zum zweiten Mal in seiner Karriere den Schritt in eine Liga außerhalb Englands. In der Saison 2016/17 war er bereits beim FC Turin in der Serie A aktiv. Seit seinem Abschied von City konnte sich Hart nur selten als Nummer Eins etablieren, nach Stationen bei West Ham und Burnley absolvierte er zuletzt bei den Spurs nur insgesamt zehn Pflichtspiele.

Nach neun Meistertitel in Folge musste Celtic zuletzt dem Lokalrivalen Rangers FC den Vortritt beim Kampf um den Meistertitel lassen. Mit dem Aus in der Champions-League-Qualifikation und der Liga-Auftaktniederlage gegen Hearts mit deren ÖFB-Legionär Peter Haring sieht sich der grün-weiße Verein nun zu Verstärkungen gezwungen. Gemeinsam mit dem zweimaligen englischen Meister stößt auch Mittelfeldspieler James McCarthy von Crystal Palace zum Team aus Glasgow.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.