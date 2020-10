Ex-Mattersburg-Profi Nemeth kehrt in die Bundesliga zurück

via

via Sky Sport Austria

Die Zeit von David Nemeth beim deutschen Fußball-Bundesligisten Mainz war vorerst nur von kurzer Dauer. Der im September ablösefrei vom SV Mattersburg gekommene Innenverteidiger wechselte am Montag leihweise bis Sommer 2021 zu Sturm Graz. “Nach der Verletzung von Niklas Geyrhofer hatten wir im Abwehrzentrum Handlungsbedarf. Nemeth kann diese Lücke füllen und passt als 2001er-Jahrgang hervorragend in unser Konzept”, sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Der ÖFB-U19-Teamspieler wird bereits am Mittwoch ins Mannschaftstraining der Grazer einsteigen. Bei Mainz, wo er vorerst für die zweite Mannschaft vorgesehen war, steht er noch bis 2024 unter Vertrag. “David Nemeth ist ein großes Abwehrtalent, für ihn ist es wichtig, dass er Spielminuten in einer möglichst starken Liga bekommt, deshalb war eine direkte Leihe von Anfang an geplant”, sagte Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder.

Der 19-jährige Innenverteidiger David #Nemeth wechselt leihweise für ein Jahr von Mainz 05 zum SK Puntigamer Sturm Graz. #sturmgraz #inundaut ℹ️https://t.co/2Dfsl3Ok7o pic.twitter.com/J1qD8uUUA1 — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 5, 2020

(APA)

Bild: GEPA