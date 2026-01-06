Ex-Mattersburg-Stürmer vor Wechsel zu AEK Athen

AEK Athen verstärkt im engen Titelrennen der griechischen Super League seine Offensive mit einem ehemaligen Stürmer des SV Mattersburg.

Der ungarische Teamstürmer Barnabás Varga, aktuell bei Ferencváros bis Sommer 2027 unter Vertrag, steht unmittelbar vor einem Wechsel nach Athen, die Ablöse soll rund 4,5 Millionen Euro betragen. Der 31-Jährige soll den Medizincheck bereits gestern erfolgreich absolviert haben, die offizielle Verkündung des Transfers steht kurz bevor.

Von 2016 bis 2019 in Mattersburg

Varga, der zwischen 2016 und 2019 für den SV Mattersburg spielte und anschließend noch ein Jahr beim SV Lafnitz verbrachte, entschied sich trotz lukrativer Angebote aus Saudi-Arabien für einen Verbleib im europäischen Fußball. Zuletzt war er bei Ferencváros eine zentrale Figur, erzielte in der laufenden Saison 20 Tore in 29 Pflichtspielen und überzeugte auch regelmäßig im Nationalteam.

Bei AEK ist Varga als Verstärkung für das Zwei-Stürmer-System eingeplant und soll Ex-Real-Stürmer Luka Jović entlasten, da mehrere Angreifer verletzungsbedingt ausfallen. AEK überwintert aktuell an der Tabellenspitze und ist auch international in der UEFA Conference League weiter vertreten.

Eberau darf sich auf FIFA-Solidaritätsbeitrag freuen

Der Transfer dürfte auch beim österreichischen Viertligisten SV Eberau große Freude auslösen. Da Varga vor seinem Sprung in den Profifußball sechs Jahre lang für den burgenländischen Klub kickte, würde Eberau bei der kolportierten Ablösesumme einen FIFA-Solidaritätsbeitrag in der Höhe von zirka 135.000 Euro erhalten.

Artikelbild: Imago