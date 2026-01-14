Ex-Mattersburger schießt Real aus der Copa del Rey

Horrorstart für Álvaro Arbeloa: Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Xabi Alonso heftig blamiert.

Unter ihrem neuen Coach Arbeloa unterlagen die Königlichen im dramatischen Achtelfinale der Copa del Rey am Mittwoch mit 2:3 (1:1) bei Zweitligist Albacete Balompié. Der ehemaliger Mattersburg und Ried-Stürmer Jefté Betancor glänzte mit einem Doppelpack gegen Real, ÖFB-Star David Alaba wurde in der 65. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt.

Real hatte sich am Montag nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) vom früheren Leverkusener Meistermacher Alonso getrennt, eine Besserung scheint aber nicht in Sicht. Jefté Betancor (90.+4) traf ganz spät zum umjubelten Sieg für den Außenseiter, nachdem Gonzalo (90.+1) Reals Hoffnungen kurz zuvor am Leben gehalten hatte. Javi Villar (42.) und Jefté Betancor (82.) hatten Albacete zuvor bereits zweimal in Führung gebracht, Reals Franco Mastantuono (45.+3) zwischenzeitlich ausgeglichen. Real verzichtete beim Zweitligisten auf Superstar Kylian Mbappé.

Jefté Betancor wechselte im Frühjahr 2018 aus Spanien zum Regionalligisten Stadl-Paura, ehe er nach einer halben Saison den Sprung zum SV Mattersburg machte. Nach einer Leihe zu Vorwärts Steyr kam 2019 der Wechsel zur SV Ried, wo sein persönlicher Knopf richtig aufging: In 30 Pflichtspielen erzielte der spanische Stürmer 16 Tore und stieg mit den Riedern in die Bundesliga auf. Im Sommer 2020 verließ Betancor Österreich und wechselte nach Rumänien.

Für Arbeloa ist es nach seiner Beförderung von der zweiten Mannschaft zum Chefcoach direkt ein herber Rückschlag. Er wisse, dass es bei den Königlichen nur darauf ankomme, „zu gewinnen, zu gewinnen und wieder zu gewinnen. Das liegt uns im Blut“, hatte er im Vorfeld der Partie gesagt.

Elche trotz Affengruber-Assist ausgeschieden

Das Aus kam auch für Elche. Trotz eines Assists von Abwehrchef David Affengruber zur 1:0-Führung unterlag der LaLiga-Aufsteiger dem Liga-Rivalen Betis Sevilla auswärts 1:2.

Bild: Imago