Ex-Mattersburger übertrumpft Haaland: Diese Spieler erzielten im Jahr 2023 die meisten Tore

Er trifft, trifft und trifft – so oft wie nur Superstar Cristiano Ronaldo im Kalenderjahr 2023!

Der ehemalige Mattersburg-Stürmer Barnabas Varga schießt aktuell Tore am Fließband. In diesem Kalenderjahr ist der Ungar gemeinsam mit CR7 der torgefährlichste Spieler. Der 28-Jährige übertrumpft u.a. sogar Erling Haaland, Kylan Mbappe und Harry Kane.

Mit seinem Ausgleichstreffer zum 2:2 am Dienstag beim EM-Quali-Spiel von Ungarn in Litauen zog Varga an Erling Haaland vorbei und hält nun bei 40 Pflichtspieltoren im Jahr 2023. Der Stürmer von Ferencvaros Budapest feierte erst im März 2023 sein Debüt im ungarischen Nationalteam. In der EM-Qualifikation gelangen dem Angreifer in sechs Spielen vier Treffer.

Varga zweitteuerster Transfer innerhalb Ungarns

Auch auf Klubebene läuft es für den 1,81m-Mann richtig gut. Erst im Sommer wechselte Varga für 800.000 Euro von Paksi FC zu Ferencvaros. Er ist damit der zweitteuerste Transfer aller Zeiten innerhalb Ungarns. Varga hat in der Saison 2022/23 die ungarische Liga förmlich zerschossen. Mit 26 Treffern kürte sich der Goalgetter im Trikot des Paksi FC zum Torschützenkönig.

In der Saison 2023/24 geht es in der gleichen Tonart weiter. Nach 18 Pflichtspielen hat Varga 17 Tore am Konto.

In Österreich begann Varga seine Karriere im Südburgenland beim SV Eberau. Im Sommer 2016 folgte dann der Wechsel zum ehemaligen SV Mattersburg. Im Alter von 21 Jahren debütierte er in der ADMIRAL Bundesliga, konnte aber nur einmal treffen, ehe es weiter zum SV Lafnitz ging.

Nach nur einem Jahr in Lafnitz kehrte Varga in seine Heimat zurück und verhalf dort Gyirmot Györ mit zwölf Toren zum Aufstieg in die erste Liga.

Die treffsichersten Spieler im Jahr 2023

