Ex-McLaren-Direktor De Ferran verstorben

Die Motorsportwelt trauert um den früheren Formel-1-Sportdirektor Gil de Ferran.

Der ehemalige Sieger der legendären 500 Meilen von Indianapolis (2003) erlitt am Freitag im Alter von 56 Jahren an einer Rennstrecke in Florida einen Herzinfarkt und starb anschließend im Krankenhaus, wie der brasilianische Automobilverband mitteilte. Der in Frankreich geborene Brasilianer De Ferran war von 2018 bis 2021 Sportdirektor bei McLaren und seit Mai wieder Berater beim britischen Team.

„Gil de Ferran war ein wichtiger und wesentlicher Teil unseres Rennteams und eine riesige Kraft auf und neben der Strecke“, schrieb McLaren. „Sein brillanter Geist und seine unvergleichliche Integrität haben einen bleibenden Eindruck auf alle hinterlassen, die das Privileg hatten, mit ihm Rennen zu fahren und zu arbeiten.“ Auch der Weltverband FIA sprach sein Beileid aus.

(APA)/Bild: Imago