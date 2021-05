Der frühere Basketball-Nationalspieler Benedikt Danek hat seine Karriere beendet.

Der 34-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre für die Dukes Klosterneuburg. Davor war der 1,76 m kleine Spielmacher auch für die Traiskirchen Lions und BC Vienna aktiv. Laut Verbandsangaben absolvierte Danek seit 2006 insgesamt 537 Spiele in der heimischen Bundesliga. In Zukunft wird er als Nachwuchstrainer und -koordinator in Klosterneuburg tätig sein, gab der Club am Donnerstag bekannt.

(APA)

Beitragsbild: GEPA