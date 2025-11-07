Ex-NHL-Coach neuer Trainer der Vienna Capitals

Der US-Amerikaner Kevin Constantine ist der neue Cheftrainer der Vienna Capitals. Der 66-Jährige blickt auf sieben Spielzeiten als Headcoach in der NHL zurück, er unterschrieb beim Wiener Eishockey-Club einen Vertrag bis Saisonende. In der ICE Hockey League war Constantine schon in der Saison 2021/22 bei Fehervar engagiert, erreichte da mit den Ungarn die gegen Salzburg verlorene Finalserie. Laut Capitals erhielt er u.a. aufgrund seiner akribischen Arbeitsweise den Zuschlag.

In der NHL war Constanine Mitte der Neunziger Trainer der San Jose Sharks und bald darauf der Pittsburgh Penguins um Jaromir Jagr. 2001/02 übernahm er die New Jersey Devils. Eine weitere Europa-Trainerstation Constantines war in der Schweiz HC Ambri-Piotta. „Er ist ein akribischer Arbeiter, der extrem detailverliebt ist und rund um die Uhr für den Eishockeysport lebt“, sagte Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Caps. Er und der Club hatten sich am 20. Oktober vom bisherigen Coach Gerry Flemming getrennt.

Die Capitals nehmen in der 13er-Liga nur Rang elf ein, haben also Aufholbedarf. Constantine sieht sich da als geeigneten Mann dafür. „In meiner Karriere war ich oft in der Situation, eine Mannschaft aufrichten zu müssen. Ich genieße es, mit einer Gruppe an Sportlern zu arbeiten und sie individuell und im Kollektiv besser zu machen. Die Mannschaft möchte in dieser Saison Erfolg haben. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um daraus noch eine spezielle Saison zu machen“, sagte er.

