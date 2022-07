via

via Sky Sport Austria

Der Villacher SV hat Abwehrspieler Simon Desprès für die kommende Saison in der ICE Hockey League unter Vertrag genommen.

Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 30-jährige Kanadier wurde im NHL-Draft 2009 von den Pittsburgh Penguins in der ersten Runde gepickt und brachte es im Laufe seiner Karriere auf 222 Spiele in der NHL. Zuletzt verteidigte der Kanadier zwei Saisonen für die Eisbären Berlin und gewann gleich zweimal den DEL-Meisterpokal.

