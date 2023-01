Ex-Niederlande-Star von Weghorst-Transfer schockiert: „Ein Witz!“

Nach der Trennung von Cristiano Ronaldo brauchte Manchester United in diesem Winter einen neuen Stürmer. Den haben die Red Devils im Ex-Wolfsburger Wout Weghorst gefunden. Ein Transfer, der nicht nur Anklang findet.

Zwar war Weghorst am Samstag noch zum Zuschauen von der Tribüne aus verdammt, doch das erste Spiel als neuer Stürmer von United hätte durchaus schlechter laufen können. Die Red Devils feierten im Manchester-Derby gegen City einen spektakulären 2:1-Sieg und rückten damit bis auf einen Punkt an den Stadtrivalen heran. Noch sorgten Bruno Fernandes (80. Minute) und Marcus Rashford (83.) für die Treffer – das soll sich künftig ändern.

Weghorst kommt leihweise bis zum Saisonende vom FC Burnley zum Traditionsklub, brach dafür seine Leihe beim türkischen Top-Klub Besiktas Istanbul vorzeitig ab. In Deutschland dürfte der Angreifer vielen noch als Goalgetter des VfL Wolfsburg bekannt sein. An die erfolgreichen Jahre von 2018 bis zum Januar 2022 konnte der 30-Jährige nach seinem Abgang allerdings nicht mehr anknüpfen.

Sneijder: „Gibt 300 Stürmer wie ihn“

Umso mehr sorgte die Wahl bei Fans und Experten für Verwunderung. Viele hatten sich unter einem Nachfolger beziehungsweise Ersatz für den fünfmaligen Ballon d’Or-Gewinner Cristiano Ronaldo etwas anderes vorgestellt. So auch Weghorst-Landsmann Wesley Sneijder, der die Entscheidung der ManUnited-Verantwortlichen überhaupt nicht nachvollziehen kann.

„Das muss ein Witz sein. Ist er wirklich der Stürmer, den Manchester United braucht? Ich denke nicht, dass dies der Fall ist“, wird der einstige Spielmacher von Real Madrid und Inter Mailand bei Voetbal Primeur deutlich. Sneijder, der 134 Spiele für die niederländische Nationalmannschaft absolvierte, meint: „In der Premier League gibt es 300 Stürmer wie ihn. Das muss wirklich ein Scherz sein, das kann nicht stimmen.“

Auch Cole nach schwacher Zeit bei Burnley skeptisch

Kritik setzt es auch von United-Ikone Andy Cole. Der einstige Top-Stürmer, der sieben Jahre für Manchester auf Torejagd ging, erinnert an die schwache Zeit von Weghorst bei Burnley. Dort gelangen ihm in 20 Partien lediglich zwei Treffer. Cole: „Ich war genauso überrascht wie jeder andere. Er hatte eine absolut schreckliche Zeit in Burnley. Man kann nur sagen, wenn er so eine harte Zeit in Burnley hatte, was können wir wirklich erwarten, wenn er zu Manchester United kommt?“

Die Erwartungshaltung scheint bei den meistens niedrig zu sein. Für Weghorst gilt es nun, die Kritiker lügen zu strafen und die Fußstapfen von Ronaldo zu füllen.

