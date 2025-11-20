Ex-ÖFB-Kapitän Fuchs wird Cheftrainer in England

Der ehemalige Premier-League-Profi Christian Fuchs hat den Trainerposten beim in der vierten englischen Liga spielenden Club Newport County übernommen.

Der 39-Jährige unterschrieb laut Angaben des Vereins vom Donnerstag einen „Langzeitvertrag“. Fuchs gewann mit Leicester City 2016 den Meistertitel in der Premier League, zuletzt arbeitete er als Assistenzcoach beim Charlotte FC in der Major League Soccer. Bei Charlotte beendete er im Jänner 2023 auch seine aktive Karriere.

Newport liegt in der League Two mit drei Siegen aus 16 Runden am Tabellenende, Trainer David Hughes musste beim Verein aus Südwales nach dem vergangenen Wochenende gehen. Fuchs soll den Club „einen Schritt nach vor bringen“, wie der Vorsitzende Huw Jenkins erklärte. „Christian hat Ambitionen, er will eines Tages in der Premier League trainieren.“

Für Österreich bestritt Fuchs 78 Länderspiele, das ÖFB-Team führte er auch als Kapitän an. Für den gebürtigen Niederösterreicher ist es sein erstes Engagement als Cheftrainer. Das erste Spiel unter Fuchs bestreitet Newport am Samstag gegen Oldham Athletic.

(APA) Foto: Imago