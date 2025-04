Ex-ÖFB-Teamchef Koller bei Al-Ahly entlassen

Der ägyptische Club Al-Ahly hat sich am Samstag nach dem Ausscheiden im Halbfinale der CAF Champions League von Trainer Marcel Koller getrennt. Der ehemalige Teamchef des österreichischen Fußball-Nationalteams stand schon seit einiger Zeit unter Beschuss, am Freitag schied Al-Ahly als Titelverteidiger in Kairo gegen die südafrikanischen Mamelodi Sundowns aufgrund der Auswärtstorregel aus.

Als der Schweizer nach dem Schlusspfiff das Spielfeld verließ, wurde er von der Tribüne aus mit Wasserflaschen beworfen. Der ehemalige Trainer des FC Basel und des FC Köln hatte Al-Ahly seit seinem Amtsantritt im Jahr 2022 zu mehreren Trophäen geführt, darunter zwei Champions-League-Titel und zwei Meisterschaften.

(APA) / Bild: Imago