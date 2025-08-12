Ex-ÖFB-Teamgoalie Bachmann wechselt nach Spanien

Neuer Verein für den mehrfachen ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann: Der England-Legionär verlässt den FC Watford leihweise in Richtung Spanien zu Deportivo La Coruna, um wieder die erhoffte Spielpraxis zu sammeln.

Acht Jahre nach seinem Fix-Transfer zu Watford läuft Bachmann nun für einen anderen internationalen Zweitligisten auf. Der spanische Meister der Saison 1999/2000 leiht den Schlussmann bis Saisonende aus und besitzt eine Kaufoption auf den ÖFB-Stammgoalie der EM 2021. Bachmann konnte zuletzt auch aufgrund einer Sprunggelenksverletzung seit Januar kein Spiel mehr für Watford absolvieren.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Für Bachmann bricht mit der Leihe ein neues sportliches Kapitel an: Seit seinem Wechsel von der Austria-Akademie zum Stoke-City-Nachwuchs 2011, spielte er durchgehend in Großbritannien. Neben Watford absolvierte der 14-fache Teamtorhüter auch Einsätze für den FC Bury, den walisischen AFC Wrexham sowie die schottischen Teams Kilmarnock FC und Ross County FC.

Bachmann nach Aufstieg 2021 mit PL-Einsätzen

Seine mit Abstand erfolgreichste Zeit erlebte Bachmann aber bei Watford. Dort durfte er 2021 den Premier-League-Aufstieg bejubeln und in der höchsten Spielklasse zwölfmal spielen. Insgesamt kam er bei den Hornets 138 Mal zum Einsatz. Sein Teamdebüt erfolgte im selben Jahr unmittelbar vor der EM. Letztmals lief er unter Teamchef Ralf Rangnick 2023 gegen Moldawien auf.

Bristol-Coach Struber im Sky-Interview bei „Talk und Tore“

(Red.)

Beitragsbild: Imago.