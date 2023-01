Ex-ÖFB-Teamspieler Pehlivan wechselt innerhalb der Türkei

Yasin Pehlivan wechselt innerhalb der Türkei. Der 33-jährige Ex-Nationalspieler schließt sich dem Drittligisten Iskenderunspor an.

In der laufenden Saison spielte Pehlivan bei Sakaryaspor in der zweiten türkischen Liga und kam dort auf sieben Einsätze. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft bis Sommer 2024. In Österreich war Pehlivan bereits für den SK Rapid und Red Bull Salzburg aktiv, 2016 wurde er mit den „Bullen“ österreichischer Meister und Cupsieger. In der Nationalmannschaft kam der Ex-Teamspieler auf 17 Spiele.

Bild: Imago