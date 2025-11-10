Ex-Patriot Gronkowski tritt per Ein-Tages-Vertrag zurück

Der frühere Patriots-Star Rob Gronkowski erfüllt den Wunsch einer verstorbenen Freundin und wird per Ein-Tages-Engagement offiziell als New-England-Profi zurücktreten.

Der ehemalige Tight End, der in seiner Karriere gemeinsam mit Tom Brady insgesamt viermal die Super Bowl mit den Patriots (dreimal) und den Tampa Bay Buccaneers gewann, wird am Mittwoch bei einer Zeremonie einen Kurzzeitvertrag beim NFL-Team aus Foxborough unterschreiben – und seine Laufbahn beenden.

Die Philanthropin Susan Hurley hatte im August über ein solches Vorhaben gescherzt. Der 36-jährige Gronkowski erklärte nun, den Wunsch erfüllen zu wollen. Hurley starb Anfang November mit 62 Jahren an Krebs.

(APA) / Foto: IMAGO