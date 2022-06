via

Der frühere Weltklasseprofi David Ferrer ist neuer Turnierdirektor des Davis Cups und wird den seit 2019 amtierenden Albert Costa ablösen.

Das teilte der Tennis-Weltverband ITF am Dienstag mit. Während seiner aktiven Zeit gewann der 40-Jährige den traditionellen Männer-Mannschaftswettbewerb dreimal.

Österreich bestreitet sein Davis-Cup-Heimspiel gegen Pakistan am 16. und 17. September in Tulln, es geht gegen den Abstieg in die Weltgruppe I bzw. den Klassenerhalt.

