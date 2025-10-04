Ex-Quarterback Sanchez mit Stichwunden im Krankenhaus

Der frühere NFL-Quarterback und heutige TV-Experte Mark Sanchez hat bei einem Vorfall in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana Stichwunden erlitten.

Laut Mitteilung seines Arbeitgebers Fox Sports am Samstag befindet sich der 38-Jährige in stabilem Zustand im Krankenhaus. Auf die Übertragung des Spiels zwischen den Indianapolis Colts und den Las Vegas Raiders am Sonntag werde Sanchez verzichten.

„Wir sind dem medizinischen Team für die außergewöhnlich gute Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar“, hieß es bei Fox Sports. „Wir sind in unseren Gedanken und Gebeten bei Mark, und wir bitten alle, in dieser Zeit seine Privatsphäre und die seiner Familie zu respektieren.“ Die Polizei gab bekannt, sie untersuche eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Samstag zugetragen habe. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Sanchez wurde 2009 im Draft an achter Position von den New York Jets ausgewählt. Er spielte zehn Jahre lang in der NFL, nach den Jets noch für die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys und in Washington.

(SID) Foto: Imago