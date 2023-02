Ex-Rapid-Goalie wechselt nach Bosnien & Herzegowina

via

via Sky Sport Austria

Der ehemalige Rapid-Torhüter Marko Maric unterschreibt beim Erstligisten aus Bosnien & Herzegowina HSK Zrinjski Mostar.

Das 27-jährige Rapid-Eigengewächs scheint weiterhin keine Wurzeln in seiner Profikarriere schlagen zu können. Mit dem ablösefreien Wechsel zu HSK Zrinjski Mostar ist das bereits die siebte Station von Maric in den letzten ungefähr siebeneinhalb Jahren. Beim aktuellen Tabellenführer in der höchsten Liga Bosnien & Herzegowinas unterschreibt der gebürtige Wiener einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HŠK Zrinjski Mostar (@hsk.zrinjski)

Marko Maric absolvierte neuen Pflichtspiele für die erste Mannschaft des SK Rapid Wien, wovon er sieben Einsätze im Frühjahr 2015 machte. Einen längerfristigen Vertrag mit guten Chancen auf den Stammtorhüterplatz beim österreichischen Rekordmeister lehnte er zugunsten eines Wechsels zu TSG Hoffenheim ab, wo er keinen einzigen Einsatz absolvierte. Nach mehreren Leihen landete er zuletzt im Januar 2022 bei Ex-Canadi-Klub Atromitos Athen, wo er allerdings innerhalb eines Jahres gerade einmal drei Spiele machte.

(Red.)/Bild: HSK Zrinjski Mostar